〈南部〉高雄監督市政臉書社團 陸續被消失

2019-04-07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓流發威？監督高雄市政的臉書社團「高雄二點零」，疑因遭大量檢舉而消失，這兩天再創的多個社團也都平白無故消失。臉書昨回應說，因社團違反社群守則，因此刪除，創立「高雄二點零」的臉書粉專「高雄點」則發表聲明，高雄正式進入赤色時代。

粉專批：高雄進入赤色時代

「高雄二點零」是不公開社團，是由知名的臉書粉專「高雄點」所成立，創立已經一年二個月，成員達一萬三千多人，是監督高雄市政的社團。

對前任、現任市長 都有批判

不論是針對前任市長陳菊或現任市長韓國瑜，只要對市政不滿意，社員都有所批判，尤其是對韓國瑜上任後的施政，有許多社員表達不滿。但這兩天，「高雄二點零」疑因遭大量檢舉而消失。

「高雄點」指出，一萬三千多名社員無私的記錄高雄成長，市政建設等回憶都被一併刪除，為讓社員繼續交流，也繼續創立「高雄三點零」、「高雄四點零」、「高雄五點零」等社團，這幾天也被惡意刪除，毫無原因毫無理由，且等不到臉書回應。

臉書回應：違反社群守則

對此，臉書直到昨天才回應說：「我們審查您的高雄五點零社團，並發現此社團仍違反社群守則，因此仍予以刪除。」

遭大量檢舉 網友：韓粉玻璃心

網友相當不滿，把矛頭指向疑似韓粉大量檢舉，批說「檢舉掉一個高雄二點零，還有千千萬萬個三點零、四點零、五點零」、「這些韓粉也太過份了吧？高雄二點零都是在討論高雄市政，韓粉在玻璃心什麼？」

也有網友反制，開始檢舉支持韓國瑜的臉書社團「散播仇恨言論」，希望臉書能秉持同樣的標準審核。

創立「高雄二點零」的「高雄點」昨發表聲明說：「高雄正式進入赤色時代」，捍衛韓國瑜的瘋狂粉絲用檢舉的方式，讓高雄本土優質臉書社團被官方刪除！

粉專強調，「如果有一天，我們臉書社團被刪，只能是間接證明中國人的魔手已伸進臉書公司，呼籲臉書官方不要用官腔回應我們，而是查明事實真相，不要冤枉這麼優質的臉書社團。」

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