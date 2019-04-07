〈北部〉礁溪轉運站到台北圓山 國光客運下旬上路

2019-04-07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭國道客運再增新路線，國光客運取得礁溪轉運站至圓山轉運站路權，完成站點、班次籌備後，預計本月下旬開通，採直達車方式營運，僅停礁溪、圓山兩站，行車時間約一小時，尖峰時間每十分鐘一班車，全票僅需八十七元。

尖峰10分鐘一班 全票87元

宜蘭縣到台北國道客運路線，原由首都、國光、大都會、葛瑪蘭客運經營；去年十一月十九日，統聯客運開通宜蘭至桃園國際機場路線，成第五家投入宜蘭國道客運的業者。

公路單位評估，礁溪轉運站至圓山轉運站有民眾搭乘需求，且觀光人潮眾多；交通部去年辦理國道客運業者評選，國光客運搶下路權，站點、班次確定後開通，礁溪轉運站國光客運售票櫃台目前已完成籌設。

依國光客運規劃，礁溪至圓山為直達車，早班車六點卅十分發車、末班車則為晚間十點整；圓山往礁溪早班車為六點二十分、晚間十點十分為末班車；尖峰時間每十分鐘一班車，離峰約每廿分鐘一班，全票為八十七元，來回票八十五元，上路後將成為宜蘭第十三條國道客路線。

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