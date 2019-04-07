〈中部〉《台中》台中港租地未防塵 承造商挨罰10萬

2019-04-07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為改善空品，市府環保局加強台中港區空污稽查，查獲海巡署艦隊分署所承租上萬平方公尺土地，未設置或採行有效防塵等設施，土地裸露有揚塵污染空品之虞，依法裁罰承造商宜佳營造工程有限公司十萬元，並限期改善。

環保局指出，為落實空污管制，市長盧秀燕以「先公後私、先大後小」原則，要求公家機關或國營事業以身作則，依法管理污染排放；考量台中港區各大型污染源占台中市空污排放量七成一，目前針對港區各大型污染源及碼頭裝卸、裸露地等可能產生的污染，訂定專案稽查計畫。

日前再度前往港區稽查，查獲海巡署艦隊分署所承租的大片土地，沒有設置包括防塵網、灑水等有效防制設施，土地裸露面積約一萬四千四百二十一平方公尺（約四千三百六十二．三五坪），違反「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」，經錄影蒐證事證明確，環局將依法裁罰承造商宜佳營造十萬元罰鍰，並且要求限期改善。

環保局表示，今年來針對港區大型污染源進行九次聯合稽查，並派遣兩部空品監測車隨時監控，已經查獲八家違反環保法令規定，處分金額累計一三六萬六千元。

環保局長吳志超說，會持續聯合稽查及依法裁罰，呼籲港區業者應該更謹慎落實各項污染防制工作，如果查獲不當排放將依法嚴懲，絕不寬貸；呼籲各公營機關土地管理單位，都應落實管理督促之責，做好污染防制，避免裸露地揚塵。

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