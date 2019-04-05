〈南部〉台南捷運 11日起連7場說明會

2019-04-05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了讓外界了解台南捷運不是「錢坑 」，市府將於四月十一日至廿二日，舉辦七場說明會，爭取民眾支持及議會通過規劃費墊付案。

台南捷運說明會預計十一日在東區區公所、十二日在歸仁區歸仁里活動中心、十六日在仁德區公所、十七日在中西區南美里活動中心、十八日在北區光武里活動中心、十九日在南區區公所、廿二日在安平區公所，均為晚上七時。

台南捷運已列入中央前瞻計畫，可是引發外界質疑，一億多元規劃費墊付案也在市議會審查時「卡關」，要求市府舉辦說明會對外說清楚；因此交通局繼日前在永康區辦第一場之後，這次再連辦七場。

南市交通局表示，在營運狀況估計上，高雄黃線經費是台南藍線七倍，獲益只是三．○二倍，岡山路竹（二階段）經費是台南藍線一．三八倍，獲益只是○．八五倍，台南捷運絕無過度投資，絕不是一座錢坑。

交通局並表示，台南第一期藍線營運預估每日初估運量初期三萬人次，長期七．六萬人次，而台南軌道系統擬採高架型式單軌，工程造價約每公里十七億元，相較地下型式捷運約每公里六十億元，工程造價較少。

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