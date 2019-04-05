〈南部〉鄭成功議和圖 文化局：立姿才對

2019-04-05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南赤崁樓旁的成功國小，在學校成功館赤崁街的牆面有一塊「鄭成功議和圖」導覽解說告示，文中指原塑像荷蘭人是跪著，「後來荷蘭領導向台灣當局提意見，說給荷蘭人一點面子，才讓荷蘭人站起來。」此說法，被議員抨擊違反史實，以訛傳訛，且使用非台灣用語，成功國小事後撤下告示。

文化局長葉澤山表示，有關荷鄭議和，他看過的相關文獻史料並無荷蘭人議和時跪姿的記載，而歷史畫冊則都是站姿，他在議會已說明該解說告示不符史實。

葉澤山表示，會被稱為「議和」，主要是荷鄭簽了和約。這項外交和約的簽訂本於平等立場，和約內容的敗方有顏面、有尊嚴地向勝者爭取合理權益，而勝方也沒有勝者為王將敗者趕盡殺絕的作法，或視條文為無物，而是理性務實地審視條文予以同意，且遵守協定，所以大家認為不應是跪姿。早年赤崁樓的塑像，荷蘭人確為跪姿，後來根據史實重新製作立姿。

成功國小校長鄭文斌表示，成功國小因緊鄰赤崁樓，學校也以赤崁樓做為學校解說課程的主體。三年前他接任校長時，就有該解說告示，文字部分約A4紙張大小，由於字體很小，他多年來也沒去注意。

成功國小將重新製作 留意文字敘述

他表示，他多次參與學生實際的導覽解說，學生對於相關歷史故事的解說，知之甚詳，並未錯誤引用，因此該告示應該是當初學生製作時，上網找資料時不慎誤用的，由於事隔多年，當時製作過程也無從了解，目前學校進行整建，原本待成功館要拆除時，一併移除牆面的解說告示，現在既發現有誤，已先移除，待學校完成整建後，重新製作時也會特別留意文字敘述是否符合史實。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/