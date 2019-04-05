〈台北都會〉士林孤挺花展 陽明山採海芋

2019-04-05

〔記者林家宇、楊心慧／台北報導〕清明四天連假展開，除了回鄉掃墓，許多民眾也計畫要出遊踏青。若想來趟與自然環境接觸的「輕旅行」，北市府推薦一系列精緻行程，包括在士林官邸舉辦的孤挺花展，以及位於文山區，全市最大共融式河濱遊戲場也在兒童節開放，沿途還有造型花海盛開。此外，海芋季也已經在三月底開幕，可前往陽明山竹子湖體驗採海芋樂趣。

連假來趟輕旅行

士林官邸園藝展覽館本次展出「孤挺花」，展期至本月七日，是觀賞豔麗杜鵑與夢幻海芋外的另一選擇。工務局公園處表示，孤挺花花型神似喇叭，是台灣最普及的球根植物，也因台灣氣候適合生長，幾乎家家戶戶都有栽種。本次展出二十一個品種、一千餘株，同時舉行新品種觀摩會競賽，邀請國內愛好者攜帶自行培育孤挺花共襄盛舉。

位於文山區景美溪右岸道南河濱公園恆光橋下游，佔地四三六四平方公尺的共融式遊戲場在兒童節啟用。工務局水利處表示，場內遊樂設施不僅是孩童專屬，身障者、長輩、一般成人都能夠融入並樂在其中，且河濱花海正值盛開，賞花期持續至四月下旬。

「二○一九竹子湖海芋季」登場，以海芋花、繡球花名聞海內外的陽明山竹子湖地區，每年花季期間吸引超過六十萬遊客賞花，民眾可趁著連假到竹子湖探訪秘境，享受在地特色餐飲、體驗採海芋。現場另有「歐風心創市集」販賣北投地區農特產品，以及「花田有約」系列主題活動，可吃到在地特色餐飲、ＤＩＹ製作花藝飾品，享受特別的花田饗宴。

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