〈北部〉連假「童」遊花蓮 逾40業者推優惠

2019-04-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕清明連假受到春遊加持，花蓮平均訂房率達八成，四十多家觀光旅宿及名產店業者，看準兒童節商機，特別針對十二歲以下兒童及親子推出限定版優惠，吃喝玩樂「好康享不完」，但民眾若想省荷包，緊鄰市區新興路旁及進豐親子公園內的遊戲場也是一項新選擇，被爸媽封為CP值超高的遛小孩聖地。

連假首二日訂房率逾八成

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，連假首二日訂房率約達八成多，各大飯店業者規劃特色兒童專區「攬客」，地方政府也與業者接力推出各項優惠，盼能提升整體觀光業績。

花蓮翰品酒店上月投入卅萬元打造地板鋼琴，提供親子體驗，今還邀請氣球達人為孩童折氣球；理想大地渡假飯店則在四月七日前，免費招待花蓮十二歲以下兒童享用自助晚餐，堪稱史上最優惠。

花蓮縣政府今年則與縣內四十多家知名企業及廠商合作，舉辦「洄瀾小子的夢想旅程」，十二歲以下兒童在兒童節連假期間至指定地點消費，就可享有多項優惠。

優惠包括洄瀾薯道等多家名產店推出消費滿額送及拍照打卡送禮活動，另多羅滿賞鯨業者也邀兒童免費搭乘福爾摩沙航班；蝶谷溫泉渡假村、池南森林遊樂區、慶修院、新光兆豐農場及光隆博物館則推十二歲以下兒童免費入園；活動相關訊息已公布臉書「快樂洄瀾兒童月系列活動」粉絲專頁。

新興路旁遊戲場 親子玩樂新據點

近期剛啟用的新興路旁遊戲場，被爸媽封為是最適合帶小孩放電又省錢的地方，停車空間足夠，還鄰近親子廁所加上結合美崙山步道、石椅等，能供家長休憩，現場多達七種的遊樂設施，讓小朋友玩得很開心。

由花蓮市公所打造的「進豐親子公園」特色遊戲場，有泰山溜索、大型立體繩網攀爬架、大沙坑及多人旋轉盤等遊具深受兒童歡迎，若是年齡更小的孩童，可到一旁草地坐在毛毛蟲和火車座椅上，或攀爬高低不同的小山丘，適合親子全家出遊。

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