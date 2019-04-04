〈中部〉大甲媽4.7起駕 觀禮台大匯演

2019-04-04

〔記者歐素美、蘇孟娟／台中報導〕三月迎媽祖！大甲鎮瀾宮及白沙屯拱天宮媽祖將先後於四月七日、八日，一前一後起駕出發展開遶境行程，童綜合醫院將派出醫療團隊隨行；文化局七日將在大甲推出觀禮台活動，邀民眾鬥熱鬧。

文化局指出，今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境預計在七日晚上十點（農曆三月三日）起駕，展開為期九天八夜進香行程；進香往返路程達三百卅多公里，每年吸引超過二百五十萬名信徒隨行。

台中媽祖國際觀光文化節配合大甲媽祖七日起駕，當天特地晚間六點起在大甲區中山路與經國路口舉辦觀禮台活動。

文化局指出，當天將安排台灣龍獅團運動協會、台中聲五洲掌中劇團等演藝團隊，帶來一連串音樂、陣頭、傳統戲曲等大匯演；當天晚間十時媽祖起駕，也將邀請民俗專家林茂賢介紹媽祖起駕進香的傳統科儀及藝陣文化。

此外，文化局表示，媽祖文化節系列活動「百年宮廟風華」，四至五月也將陸續在豐原慈濟宮、北屯南興宮、台中萬春宮、社口萬興宮、梧棲朝元宮及大肚萬興宮等宮廟安排匯演。

跟隨遶境 童綜合醫院提供支援

由於不少信眾均會徒步隨香參與，大甲媽及白沙屯媽遶境進香期間，童綜合醫院每天派遣兩輛救護車及十八名醫護團隊跟隨進香隊伍，全程支援提供民眾專業的醫療照護與後送服務。

童綜合醫院復健科醫師鄭琦加表示，民眾在參加遶境進香前，可以先進行適度的中長途行走訓練，鍛鍊腿部力量，使肌肉產生適應性而達到保護的效果，預防進香時因突然長時間行走出現肌肉嚴重痠痛或拉傷；另運動前暖身、運動後溫和伸展及按摩，也能保護並幫助肌肉放鬆及恢復。

進香「鐵腿」 可用貼布替代冰熱敷

鄭琦加指出，「鐵腿」通常發生於劇烈或過度運動後約廿四至四十八小時內，如果在進香途中出現「鐵腿」症狀，可於兩天內先冰敷，再以熱敷方式緩解痠痛，若考量便利性，也可直接使用痠痛貼布替代，清涼型貼布類似冰敷，具有消炎止痛的效用，溫熱型貼布則類似熱敷，可緩解痠痛。

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