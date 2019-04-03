〈台北都會〉台北市流行音樂中心測試性音樂會 1400張票秒殺

2019-04-03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北流行音樂中心（簡稱北流）預計明年啟用，其表演廳在今年二月取得使用執照，為配合驗收作業，將在四月廿七日下午三點舉辦「北流來襲音樂會」，廣徵一四○○位民眾擔任測試員試聽，前晚六點開放搶票，結果不到一分鐘全數索取完畢、一票難求。

27日演出 徵民眾當測試員試聽

北流中心位於捷運南港站與昆陽站間，分為北、南兩基地，北基地有可容納六○○○人的中大型表演場地「表演廳」，四月辦理測試性演出，預計在今年第四季開始試營運；南基地則以包括呈現台灣流行音樂歷史的「文化館」及培育台灣音樂人才的「產業區」，預估今年底完工、明年啟用。

北基地第4季試營運 南基地年底完工

北流中心表演廳屬中大型表演場館，專為流行音樂演出需求所設計，這次舉辦首場功能測試—「北流來襲」，廣徵一四○○位民眾擔任測試員，測試區域以一樓觀眾席為主，測試內容包含場館硬體、音響、耐震搖晃度等。

「北流來襲」邀請滅火器、茄子蛋、草屯囝仔、黎可辰、白鐵仔等樂團、歌手擔任首唱嘉賓，由於有不少知名樂團，加上免費索取票券，在前晚六時開放索票時，一四○○張票全數索取完畢，沒搶到票的民眾也別難過，可在台北流行音樂中心Facebook粉絲專頁及YouTube影音平台、台灣好APP、LIVEhouse.in等線上平台觀看現場直播。

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