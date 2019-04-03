〈台北都會〉林佳龍：全力支持基隆市港發展

2019-04-03

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆港郵輪旅客今年可望突破一百萬人次，交通部長林佳龍昨到基隆港勘查港區建設，林佳龍說，貨出去、人進來，基隆發大財，不需要再喊口號，因為已經在驗收成果了，「我來給他（林右昌）背書，交通部全力支持基隆市港發展。」

勘查建設 指對林右昌有信心

林佳龍昨勘查基隆港東岸郵輪旅客中心改建、國門廣場計畫、西二及三號碼頭倉庫改建等建設，林佳龍說，基隆市港合作的建設，與首都圈緊密相關，從國土規劃的角度，中央一定支持基隆的發展，他也對基隆市長林右昌提出的一切規劃深具信心。

基隆港務公司簡報，去年基隆港郵輪旅客九十四萬人次，今年目標突破一百萬人次，東岸旅客中心今年七月將設置自動通關系統（E-Gate），新建旅運空間及通行廊道；西二及三號倉庫，將斥資五億多元整建第二郵輪旅客中心，除了作旅客候船大廳，還規劃文創及商業空間，今年十一月底完成空中綠廊，西三倉庫後年完工。

西四到六號碼頭將規劃與基隆輕軌共構，興建西岸智慧會展商業大樓，交通部鐵道局已通過可行性評估，去年底通過都市計畫變更，將有複合商場、會議廳等，希望今年第三季招商。

市長林右昌指出，未來基隆火車站前的天橋與圓環，將變成國門廣場，與陽明海洋文化藝術館前廣場、海關大樓前面接起來，在國門廣場周邊會規劃新的商業設施，可增加港務公司及民間參與投資時的商業利益，希望在兩、三年內能建置完成。

林佳龍說，基隆四年來已經有很大進步，對下個四年的規劃，更可以期待，將是北台灣閃亮的鑽石。

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