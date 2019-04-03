〈中部〉漂流120公里 台中門牌澎湖現蹤

2019-04-03

〔記者陳建志／台中報導〕太神奇！太平區、東區交界的振福路一塊門牌，三個多月前不知何故脫落後，疑似漂流超過一二○公里，三月初在澎湖龍門沙灘被淨灘的「O2 Lab 海漂實驗室」義工撿到。一位住在台中太平的李姓志工，一日將門牌照片轉貼在臉書社團「我是太平人」，發文詢問：「請問失主想領回嗎？」引發網友熱議，笑稱「有瓶中信的概念」，記者查訪確認門牌是一棟振福路旁的出租公寓所有，房客很驚訝門牌竟會飄洋過海。

「O2 Lab 海漂實驗室」負責人唐采伶說，為了提醒大家不要亂丟廢棄物、愛護環境，三年半前成立實驗室後，每星期都會安排在澎湖縣湖西鄉的龍門沙灘淨灘，並利用魚網、浮球、塑膠片等海漂物製作成藝術品再利用。

環團志工拾獲 PO文引矚目

今年三月初一位志工拾獲「門牌」後放在工作室，四月一日將照片貼上臉書，詢問：「請問失主想領回嗎？可以告訴我為什麼會遺失嗎？我們很好奇！」立刻引發網友熱議，紛紛留言「太奇妙了！」、「有瓶中信的概念」、「門牌的奇妙漂流」，大家對於門牌竟能漂那麼遠，都覺得太神奇。

房客：選舉前即發現門牌不見了

記者昨天到場查訪，發現門牌是一棟振福路旁的出租公寓所有，一位李姓房客表示，這裡每一層樓原本都有一塊門牌，並貼在一樓牆壁上，但去年十一月選舉前，不知何故門牌都不見，自己是直到飲料店送飲料找不到地址，才發現門牌不見了，對於門牌居然在三個多月後出現在澎湖海灘，都覺得太神奇了！

門牌漂流路線

記者昨天查訪，發現漂流到澎湖沙灘遭發現的門牌，和太平振福路目前門牌確實是同一款。（記者陳建志攝）

「O2 Lab 海漂實驗室」的義工，今年3月初在澎湖龍門海灘撿到台中振福路的門牌，好奇為何能跨海漂流超過120公里。（記者陳建志翻攝）

背面隱約可看到印有「台中市政府民政局101年」等字樣。（記者陳建志翻攝）

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