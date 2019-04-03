〈中部〉中埔樹葬區715位進住 多是「外來客」

2019-04-03

〔記者蔡宗勳／中埔報導〕嘉義縣中埔鄉公所六年前推出樹葬區，起初使用率不高，隨著國人環保葬觀念提升，去年突破二百位大關來到二百廿五位，加上今年元月到三月的五十三位，歷年合計七百一十五位，不過，本地鄉親並不捧場，只佔五％，對此，中埔鄉長李碧菁解讀是「對外行銷中埔的重要一環」。

本地鄉親僅佔5％

位於柚子宅丘陵地的中埔鄉立先賢紀念園區，分為塔葬、樹葬與花葬，目前仍以塔葬為主，二○一三年底啟用，至去年底已服務四千八百個單位，包括骨灰位、骨骸位與神主牌位。

花葬區只3位使用

李碧菁表示，花葬區迄今僅三位使用，樹葬區則愈來愈多，從二○一四年九十三位、二○一五年八十五位、二○一六年一百一十三位，前年增加到一百四十六位，去年更達二百廿五位。

李碧菁說，相較於塔位收費二萬元起跳，最高達十三萬元，非中埔鄉的往生者加計二成費用，樹葬區顯得相當實惠，中埔鄉往生者使用費加管理費一個單位六千元，非中埔鄉者九千元。

中埔鄉公所殯葬所所長陳春霖表示，中埔樹葬區就像一般公園，環境乾淨，景致優美，網路評價很高，外地人甚至有遠從新北市淡水區南下，台中市、高雄市也有人將先人骨灰帶來這裡樹葬，農曆過年後至清明節可見後人來追思先人，旅遊經過嘉義也會來探望。

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