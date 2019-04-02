〈南部〉屏東鳳梨戴帽子 變身地景藝術

2019-04-02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣鳳梨種植面積達三千四百五十五公頃，是台灣最大產區，由於屏東日照強，每年春天農民都會為鳳梨「戴帽子」防曬，高樹鄉農民透過巧思讓鳳梨田變身拍照打卡景點，清明連假期間推出「繽紛彩旺節」，邀民眾拍照吃鳳梨。

彩繪田排出PT鳳梨圖樣

農地裡的鳳梨戴上五顏六色的「帽子」，除了達到遮陽目的，也變身地景藝術，「繽紛彩旺節」場地位於屏縣道一八五線沿山公路九點五公里旁登場，鳳梨彩繪田面積約有兩公頃、五萬顆鳳梨，除了排出代表屏東鳳梨的「PT鳳梨」圖樣，現場設有景觀高台，可感受俯瞰鳳梨田的震撼。

景觀高台感受俯瞰震撼

清明連假期間除了可以欣賞彩繪鳳梨田，現場還有小農市集、現場採果、果醬及鳳梨纖維造型紙DIY、鳳梨食農教育與新型鳳梨採收車、削皮機等農機具展示，並有樂團、魔術及氣球表演。

連假有市集、採果及表演

縣長潘孟安指出，近年鳳梨外銷持續成長，去年超過一點九萬公噸，產值達十三億元，今年受暖冬影響，縣府預估鳳梨提早收成，提早啟動外銷分流，一月至三月外銷量已有八千公噸，比往年同期都要高。

潘孟安也表示，屏東金鑽鳳梨因農民堅持不打催熟劑，鳳梨不會「咬嘴」，現在正值產期，希望更多人造訪產地，品嚐小農們用心栽種的作物。

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