〈南部〉高雄市農業局投入4600萬 推六龜山茶產業

2019-04-01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄六龜山茶風味獨特，是全國最大原生山茶區，也是市面上各類型茶中唯一的原生種，農業局今年與新發部落合作，將投入四千六百萬元，推動六龜山茶產業，帶動地方觀光發展。

農業局表示，六龜區擁有獨特台灣原生山茶，不但喝起來具有野性，自然野放更養生，新發部落民國六○年代全盛時期，聚集超過二十家製茶廠，形成小型製茶業聚落，深具產業競爭力。

農業局今年投入四千六百萬元，與六龜新發部落發展協會合作，推動農村再生計畫，活絡地方山茶產業，並結合一日農夫活動，規劃六龜山茶特色遊程，納入茶藝、製茶技藝課程，帶領遊客體驗製茶過程，還能品嘗茶藝料理。

二十四歲廖安儀是屏科大農企系畢業，長年跟隨父親學習製茶，將六龜野生山茶製成團茶，她領軍的和吉創意製茶團隊，曾於高市首屆原生山茶評鑑賽中，包辦二金、一銀、四優選，今年將加入高雄型農，發揚六龜山茶文化。

廖安儀認為六龜原生山茶特別珍貴，一年只採收一次，野味渾然天成，茶質豐厚多樣，養生又無農藥，令人回味無窮，堅持毛茶要放三年，需要時間顯化茶質，更以創意製茶聞名，開發沉香、酸柑團茶，不是只有生津止渴，還能提升為養生保健。

協會表示，社區主要推廣金萱及烏龍茶，近年來許多茶農栽種較具規模的山茶，生長環境海拔八百至一千二百公尺，以插枝育苗栽種，並自行焙製行銷，成為地方特色茶種。

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