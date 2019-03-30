〈南部〉《民進黨立委初選分析〉應避免同室操戈內傷

2019-03-30

記者蔡文居／特稿

民進黨黨內立委初選昨登記截止，第一、第四選區競爭最激烈，應避免初選過於激烈造成「內傷」。第二、第三、第五、第六選區都只有現任立委一人登記，篤定獲得提名。

一選區 葉宜津面臨強棒挑戰

南市六個立委選區中，第二選區郭國文剛經過補選洗禮，第三選區陳亭妃、第五選區林俊憲、第六選區王定宇都是現任立委，皆被視為黨內強棒，因初選並無人挑戰，將可順利代表民進黨爭取連任。

第一選區葉宜津，四年前就面臨時任市議員李退之、賴惠員的挑戰，最後順利勝出、獲得提名，並以高票六連霸立委。這次三人不僅再度對壘，又多了布局已久的顏純左，形成四搶一的局勢，競爭最為激烈。

四選區 老將新秀互拚

至於第四選區，黨內群雄並起，林宜瑾、蔡旺詮及李俊毅三人競逐。其中，出身永康區的林宜瑾具在地優勢，蔡旺詮來勢洶洶，議員任內表現也有目共睹，李俊毅則是沙場老將，展現強烈的企圖心。鹿死誰手，仍未可知。

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