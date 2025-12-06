「不公布、不副署」時機未到 ! 財劃法將依法公布但不執行

立法院昨（5日）否決行政院所提的財劃法覆議案。（資料照）

立法院昨（5日）否決行政院所提的財劃法覆議案，依照規定，覆議案咨文送抵總統府後，10天內要公布，據悉，府院高層已決策，財劃法不會採「不公布、不副署」的方式，總統在收到咨文後，將會在規定時間內公布，行政院也將聲請釋憲，不過，政院堅持不會執行。

藍白接連提出多項明顯違反國家基本利益的法案，12日恐通過停砍年改法案，而替中國洗產地的「離島建設條例」、為救國團討特權的「黨產條例」2日也已逕付二讀，接下來還有放寬中配參選的「國籍法」、中配入籍年限從6年放寬為4年的「兩岸條例」，以及中國介選滲透的「不在籍投票」與助理費除罪化等爭議性法案，在朝小野大情況下，恐都將輾壓過關。

黨政人士指出，府院高層曾就藍白提出的爭議法案沙盤推演，也對財劃法是否「不公布、不副署」討論，不過，在後續還重大爭議法案下，現在還不到「不公布、不副署」的時機。

行政院長卓榮泰多次表示絕不會執行違法的財劃法，不過，明年度中央政府總預算至今尚未付委，知情人士說，即使總預算無法通過，明年仍可以依照今年預算來執行，但新計畫無法推動，舊計畫僅能以今年的8成預算執行，政院已在盤整總預算無法通過後的衝擊與因應。

他也指出，朝野僵局持續，明年度中央擬定的新政策雖都無法推動，但同樣地，中央也無法撥付補助款給地方，國民黨目前十四個執政縣市恐會有壓力，尤其明年又是地方選舉年，屆時面臨政績與政策跳票的問題，或許有機會讓國民黨走上談判桌。

對於外界認為，行政院若不執行財劃法編列總預算，在野或許會聲請釋憲，有機會啟動憲法法庭，該名人士坦言，這部分雖在沙盤推演時有提到，但討論的是政院不執行後可能的效應與應對，至於在野要用什麼憲政程序自救，他們有自己的考量。

