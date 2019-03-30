〈北部〉青埔聯外要道 月桃路拓寬一期動工

2019-03-30

〔記者許倬勛／中壢報導〕中壢青埔地區近年建案蓬勃，加上觀音區草漯重劃區完成後，預計三年內將新增數千人口，但連接高鐵桃園站、中壢區、觀音區的桃四十二線月桃路僅有五至十二米寬，恐難應付隨之增加的車流量，為此市府計畫三期工程，將道路拓寬至廿米寬，第一期工程經費五億九千萬元，昨正式動工，預計二○二一年完工，可望提升交通便利、帶動三區發展。

分三期施工 全長5.7公里

「觀音區草漯市地重劃工程」總面積三一二．一公頃，其中，第一、三、六分區為公辦，第四、五分區為民間自辦，公辦工程採統包方式進行，預算達三十八億餘元，公辦基地面積約一四八公頃，目前正進行公共設施建設，包括公園、道路、水資源等工程，預計明年十月全區可完工。

市長鄭文燦說，月桃路是青埔通往觀音區草漯的必經之路，雖然目前上下班時段不至於出現交通壅塞，但未來都市計畫完成後，人口、車潮勢必增多，市府工務局會同交通局、都市發展局視察評估以後，決定將道路拓寬以利民眾。

拓寬範圍從觀音區廣大路至中壢區領航北路二段，總長度五．七公里，全線皆為雙向四線道，將從原先五至十二米拓寬至廿米，工程以中壢區山東路為界分三期進行，因拓寬路段沿線多為私有土地，工程需徵收四．二二公頃、共二七八筆土地，目前已取得七成左右，另三成多為二、三期工程用地，正在進行協商中。

一期占3.2公里 2021年完工

工務局表示，第一期工程從山東路至領航北路二段，長約三．二公里，除設置車道、人行道，也將施做電纜地下化、景觀、排水等工程；第二期工程從廣大路至山東路，長約二．五公里；第三期工程從廣大路至福山路，長約七百米，二、三期開工期程將視用地取得狀況而定。

工務局說，全期完工後，將成為觀音區居民通往中壢區、高鐵桃園站的要道，並可向外連結台卅一線道路等交通走廊，成為東西向串連高鐵車站、草漯重劃區、航空城等地的重要道路。

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