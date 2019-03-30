〈北部〉竹縣高鐵橋下聯絡道徵收補償 地主不滿價低

2019-03-30

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣政府昨天召開高鐵橋下聯絡道延伸至竹科新闢工程徵收補償市價查估查處會議，近四十名地主不滿徵收補償價格偏低，抗議縣府估價不實，認為以實價登錄全時段的高標評估才合理。

縣府地政處表示，土地徵收補償查估依相關辦法進行，實價登錄須排除不確定因素，並非照單全收。仍不滿意重新查估結果的地主，可向縣府提出複議，再送地評會重新開會評定，地主也可出席評定會議陳述意見；屆時若仍有異議，可向內政部提起訴願，如訴願不成，可提行政訴訟。

高鐵橋下聯絡道延伸至竹科新闢工程分三期施工，其中第三期竹東中興路到新竹市力行路，含工程及用地總經費十九點九億餘元，長一千一百三十公尺、寬三十公尺，約三百五十名地主受到影響。工程由營建署主辦，預計今年完成設計並發包，二○二二年六月完工。

縣府地政處表示，此案在徵收過程因協議價購不成而進入土地徵收程序，查估徵收區土地市價後送地價評議委員會評定，徵收計畫於二○一八年十二月十九日經內政部審議通過，今年二月一日起公告一個月。由於部分地主對評定結果提出異議，估價師重新查估後，昨天向地主說明。

地主吳克志等昨在會議中高喊「抗議」。吳表示，市價若是以前一年的價格定義，中興路邊找不到前一年的交易資料，縣府卻找離中興路一公里的三米路比準地，質疑查估師並未依據市價徵收基準辦理，希望縣府以實價登錄全時段的高標評估。

吳克志說，新竹科學園區特定區計畫（新竹縣部分）延宕卅九年，他們被動鎖地卅九年。此計畫仍在修正當中，估價師以地目使用分區為基準的估價模式毫無意義，縣府卻要球員兼裁判，完全不合理。

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