〈中部〉黑水虻零廢棄物 養雞餵蝦成效佳

2019-03-29

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣東石鄉「十甲農場」主人蔡一宏投入非基改雜糧種植十多年，原用格外品穀物養蛋雞，因緣際會接觸黑水虻後，用部分雜糧格外品繁殖黑水虻，再以黑水虻幼蟲飼養白蝦與雞，結果成效良好，他說，待技術更加成熟將加以推廣，幫助小農翻轉契機。

十甲農場繁殖 擬推廣助小農

十甲農場以無毒方式栽種非基因改造的玉米、黃豆、小麥、芝麻、薏仁等雜糧作物，蔡一宏在實種成功後，與嘉義、台南地區農友進行大面積契作。

蔡一宏說，雜糧產量增加後，不符市場規格的黃小玉（黃豆、小麥、玉米）及薏仁、花生、稻米的格外品也增多，以往只能打碎作為雞飼料，但量多到雞吃不完，淪為肥料，相當可惜。

他得知黑水虻可做到零廢棄物的友善循環後，兩年前開始用雜糧格外品繁殖黑水虻，再用黑水虻幼蟲來養「十甲桂丁雞」，結果雞超愛吃，如投到白蝦池，可看到白蝦迅速捕食黑水虻幼蟲，比吃飼料來得健康。

蔡一宏表示，黑水虻幼蟲是很好的蛋白質來源，餵食雞、蝦，效果一級棒；他還發現黑水虻的排泄物也有大用途，混在土裡種植蔬菜，各種害蟲自動迴避，猜測可能因黑水虻是腐食性昆蟲，其他昆蟲聞到其味道都躲得遠遠的，黑水虻可完全利用，徹底完成生態循環。

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