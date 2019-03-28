〈南部〉斥資47億 永康水資中心動土

2019-03-28

〔記者萬于甄／台南報導〕近年隨著季節氣候變遷，雨、旱季日益明顯，南部地區雖水庫數量多，但水資源仍匱乏，更凸顯水循環再利用供水機制的重要性；台南永康水資源回收中心放流水回收再利用計畫斥資四十七億，昨舉行動土典禮，第一期工程預計二○二一年完工，全期完工後，可提供一．五五萬噸再生水資源。

永康水資源回收中心再生水計畫統包工程昨舉行動土儀式，內政部長徐國勇、市長黃偉哲等地方各界人士共同見證。

為南科提供穩定水源

徐國勇指出，水循環經濟是未來趨勢，目前台北、台中、桃園也都有興建再生水廠，而台南永康再生水透過處理後，更可為南科園區內的高科技產業提供穩定水源，「連知名的晶圓代工大廠都敢用，還有誰會懷疑再生水的水質」。

黃偉哲說，水資源回收中心放流水回收再利用工程完工後，對於南部的工業、緊急民生用水資源可說是最佳挹注，尤其南部雨季、旱季越發明顯。

第一期2021年3月完工

營建署表示，該工程第一期預計二○二一年三月完工，每日可處理二．九萬噸污水，產出八千噸再生水，全期則預計二○二三年完工，屆時每日可處理八．七萬噸污水，產出一．五五萬噸再生水，將售予台積電、聯電、群創等南科廠商使用，讓污水也能變成黃金。

永康水資源回收中心再生水廠建築設計以流動、淨化、再生為元素，園區內也將興建水資源回收中心、永康大排礫間水質淨化廠等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/