〈南部〉大崗山龍眼樹 開花不到1成

2019-03-28

〔記者蘇福男／阿蓮報導〕今年氣候暖冬乾旱，加上荔枝椿象蟲害，大崗山龍眼花況奇差無比，目前開花率不到一成，蜂農無蜜可採、叫苦連天，預料今年龍眼乾和龍眼蜂蜜產量將大減，阿蓮區公所經建課表示，目前龍眼災損狀況還在複勘、統計中，農委會已啟動天然災害現金救助機制。

暖冬加蟲害花況慘 農委會啟動現金救助

每年三月底、四月初是大崗山龍眼花開旺季，整座大崗山有如鍍上一層金黃色，空氣中瀰漫著一股龍眼花香，吸引各地蜂農載著成千上萬的蜜蜂大軍前來採蜜，在大崗山下埋鍋造飯，過著一個多月的逐花而居的漂浪生活，但今年大崗山龍眼幾乎都沒開花，大崗山下不見蜂農忙碌採蜜盛況。

超峰寺、龍湖庵受災 龍眼蜜、龍眼乾產量將大減

大崗山超峰寺種有二十多甲龍眼樹，和龍湖庵是兩大龍眼樹園主，職工洪忠男表示，去年大崗山龍眼花盛開，開花率高達八成，光是超峰寺就採收了三萬多台斤龍眼，龍湖庵也有近三萬斤的收成，兩大寺廟生產的龍眼，均以傳統焙灶烘乾製成龍眼乾，堪稱是大崗山最知名的農特產，但今年八口焙灶將面臨無龍眼可烘烤的窘境。

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