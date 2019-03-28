〈南部〉還沒上任就請辭 高雄巿毒品防制局長不來了

2019-03-28

〔記者葛祐豪、楊金城／綜合報導〕韓國瑜小內閣風波不斷，原訂今天報到的高雄巿毒品防制局（簡稱毒防局）局長楊華中，驚傳還沒上任就請辭，高市府昨證實此事。這也是繼行政暨國際處長江惠頌後，韓國瑜小內閣又一位還沒上任就請辭的首長。

楊華中警大四十九期畢業，目前是台南巿警局佳里分局長，也是中央警察大學犯罪防治研究所博士，高市府於三月十三日發布他接任毒品防制局長一職，預計三月二十八日到職。但高市府人事處昨早證實說，楊華中因個人家庭及健康因素考量，無法到任，原任命令已註銷。

林國權、朱挺玗、江惠頌、楊華中未到任

據了解，五十年次的楊華中，警大四十九期畢業，離公職退休還有約八年時間，如果從相當於公務員十一職等的直轄市分局長升任政務官的高雄市毒防局長，他的公務員年資累計就虧大了，且傳出毒防局可能併為新的青年局毒防科，這也可能是他選擇不到任的原因之一。

韓國瑜選擇小內閣的過程風波不斷，去年十二月上任後，原發布前高雄巿議員林國權接任原民會，後卻查知林國權因吸金案還在法院審理，林最後自行求去。

曾一度被任命為海洋局長的朱挺玗，也因外界抨擊她曾因為選上議員，被判當選無效，背負太多家族包袱，同樣未接任就退出。

至於江惠頌的請辭聲明，強調是原來公司挽留及兼顧家庭長輩，但後來又傳出她的前老闆徐川人曾是印尼台旺工業區投資詐欺案的主角。

韓國瑜小內閣仍有三局長找嘸人

韓國瑜去年十二月二十五日就任市長時，原本還有七名局長出缺，這三個月陸續補人，但目前仍有文化、消防及毒防等三個局長還找不到人選，暫由副局長代理。

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