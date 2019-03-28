〈台北都會〉《台北》文化、觀傳2副局長互調 基層批毀文官體制

2019-03-28

〔記者楊心慧、沈佩瑤、蔡亞樺、郭安家、劉力仁／台北報導〕台北市長柯文哲上個月才感嘆台灣文官制度遭嚴重破壞，導致台灣經濟力轉弱，稱文官都在看長官臉色，視法治和專業為無物。沒想到，如今柯竟違背專業，將兩位資深常任事務官，文化局和觀傳局副局長互調，此違反文官體制的調動，引發市府內 部不滿聲浪。

傳為換掉田瑋 觀傳局陳譽馨將督導文資

記者昨一早前往文化局副局長李麗珠辦公室，看到滿是箱子，呈現「搬家」情景。據了解，李麗珠從二○○○年文化局成立之初即在任，至今已十九年，觀傳局副局長陳譽馨從觀傳局尚未改制前的新聞處即在任，至今也已廿年，如今兩人被高層無預警調動至從未踏足的領域，令市府內部也出現雜音。

市府高層表示，陳譽馨到文化局將負責督導文資業務，原督導文資業務的副局長田瑋，改為負責李原本負責的文化活動業務。基層人員多表示，陳、李兩人對未來接手的職務都很陌生，尤其陳未來將接管文資，廿年來根本未有相關經驗，專業度無法與文資團體相比，根本就是要陳去當砲灰，把台大不喜歡的田瑋副局長換掉。

本報上月獨家報導，擔任台北市文化局副局長三年九個月的田瑋，因台灣大學的紹興社區開發案得罪台大，台大透過各種管道向市府高層放話、施壓，要求撤換田瑋。

「艋舺龍山文創B2」案惹議 李麗珠被對調

市府高層原打算在春節過後處理田瑋，未料消息曝光後，高層有所顧忌，加上李麗珠處理「艋舺龍山文創B2」店家時，評鑑過程爆黑箱，外界頗有怨言，高層為掩人耳目，只好將陳譽馨拖下水，把田瑋負責的文資業務讓完全不熟悉業務的陳接手，檯面上田瑋還在文化局，但實際上已不負責文資相關業務，解決台大的心頭大患。

據了解，北市人事處為此還大費周章，由於陳譽馨僅能調任文化局行政職，李麗珠資歷也無法直接調觀傳局，為進行此違反文官體制的人事調動，北市府高層先將李麗珠和田瑋的督導業務互調，再把陳譽馨換到文化局。

銓敘部：新職務報到後三個月內須送審

對此，銓敘部表示，政府機關發生新的人事派令、當事人至新職務報到後三個月內，必須將人事案送銓敘部審查，若職組職系不符合規定，銓敘部會退件要求「調整適當之職務」，目前尚未收到北市府送來的人事銓敘案，無法對個案評論。

更讓外界質疑的是，文化局長蔡宗雄、觀傳局長劉奕霆皆非專業出身，應要有專業的副局長從旁協助；尤其蔡宗雄先前多次被媒體問及文化局相關業務都跳針避答，此次將兩位副局長互調，已讓基層人員人心惶惶。

議員、文資團體憂專業淪喪 溝通會出問題

曾任北市觀傳局主秘的國民黨北市議員游淑慧表示，市府無論出於政治考量或利益團體壓力，都不能不管專業，副局長的調動應來自市長，柯也並未說明兩人不適任原職的理由。過去四年，觀傳局換了三任局長，陳譽馨一直撐大局，甚至一度傳出將升任局長，既然是被認可能當局長的人，卻被調去主管與其專業、經歷完全不相關的業務，加上文資團體對官僚體系長期不信任，若又臨時換人，溝通一定會出問題。

文資團體憂心，柯市府任內已有很多文資慘遭毒手，蔡宗雄對文資不了解，如今又換個不專業的人任副局長督導文資，實在不敢想像。

稱市府職位輪調很正常 2當事人均不願多談

李麗珠表示，自己平常心面對，在市府輪調很正常，覺得應多學一點，文化和觀光本來就很密切，自己抱持多學習、多歷練的心情；對於被調職等相關細節，李則不願多談。田瑋表示，自己文化局科室都督導過，對此沒意見，聽從長官安排。「被告知」調動職位的陳譽馨昨低調表示，就是職位輪調而已，她與文化局副局長互換，也可以多些歷練，人事派令今日生效。

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