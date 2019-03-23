〈北部〉接掌桃園航空城 王義川：加速計畫真正起飛

2019-03-23

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城公司董事長王義川、研考會主任委員吳君婷昨天走馬上任，其中王義川是交通部長林佳龍擔任台中市長任內的交通局長，林佳龍獲悉王接任新職後還留言「你不要漏氣」，關心之情溢於言表，王義川表示，會加速航空城計畫腳步，讓航空城真正起飛。

航空城計畫 進入實質推動階段

王義川表示，航空城計畫今年進入實質推動階段，未來會加速腳步啟動，尤其招商過程中難免有爭議，未來會更加強訂定各項規範，讓招商過程更完整，台灣也要借鏡國際，加速啟動產業升級，讓台灣經濟翻轉，航空城真正起飛。

電談四個小時 感受市長誠意

對於記者問及接任新職，是否如外界推測是新潮流、正國會派系折衝結果，也與華航罷工事件籌碼交換有關，王義川表示，和鄭文燦認識很久，這次參加台中市立委補選，鄭文燦也來輔選，因此沒派系問題，而鄭是於廿日晚上九點打電話給他，雙方談了四個小時，他感受市長誠意，才決定接下新職。

吳君婷掌研考會 否認政治交換

吳君婷是內湖隨機殺人事件，被害人小燈泡家屬的委任律師，連前立委姚文智都稱讚她是最佳立委候選人，對於出任新職是否涉及政治交換，吳君婷表示，她沒有資格跟人家談交換，她也是沒有野心的人，只希望更多人能過好日子，只要求行有餘力能幫忙更多的人，鄭文燦邀請她出任公職，考慮很久決定接受。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/