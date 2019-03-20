〈北部〉《桃園》平鎮最大公園地閒置30多年 擬解編重劃

2019-03-20

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區南豐路一○八巷底有處占地約六．五八公頃的公二公園預定地，為平鎮區面積最大的公園用地，但劃設卅餘年迄今仍是一片荒地，地方抱怨「寸土寸金竟放著長草」，私有地開發遭限制，希望政府早日開發、徵收或是市地重劃，以期地盡其利；對此，市府傾向解編並辦理重劃。

私地居多 徵收開闢恐花數十億

市府都市發展局指出，公二公園預定地以私有地居多，公有地較少，若要全數開闢須辦理徵收，不論以市價行情或公告地價加成，都得花數十億元，市府財政難以負擔，因此開發的可行性不高。

地主有共識 已立案送中央審查

都發局都市計畫科長游立偉說，曾邀集地主開會討論公二公園案，多數地主提議辦理解編、市地重劃，重新分配土地；對此，相關單位於前年辦理公開展覽及說明會，並立案送交內政部都市計畫委員會審查，未來若獲中央同意執行，爭取市議會支持編列預算後，將委託地政局辦理重劃、變更地目，以保障地主權利並避免土地繼續閒置。

都發局指出，民眾對於公園、綠地、停車場用地需求殷切，需求只會增加、不會減少，未來解編的土地，會透過公辦市地重劃方式，讓地主將機關用地換成建地，地主可取得原土地面積的五成，市府也可以取得公共設施用地及抵費地。

都發局解釋，公共設施保留地價值較低，變更後還給地主，土地價值勢必提高，避免交易轉手，導致不當利差，決定只歸還一半，以符合公平性。

議員建議 闢為鄧雨賢紀念公園

市議員楊家俍說，考量山子頂地區缺乏大型且完整的公園綠地，且該地為台灣民謠之父鄧雨賢的出生地，他建請市府儘速開闢為「鄧雨賢音樂紀念公園」，既有文化價值，也提供市民休憩空間。楊家俍說，地方期待規劃公園已久，五年來已提出三次以上的陳情案，市府如礙於面積過大開發耗資，建議市府可從現有的公有地小區塊開始規劃，配合協議價購方式向地主收購必要的土地，才能加速整合、活化土地。

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