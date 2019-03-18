〈北部〉台鐵苗栗竹南站南側地下道 暗舊又漏水

2019-03-18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮連結竹南火車站前、後站的南側人行地下道，每逢雨天內部就會出現「小瀑布」，經年累月的滲漏水在牆面留下黃色水垢，地面潮濕不堪、光線昏暗，宛如恐怖電影場景，讓行人不免提心吊膽，且內部未裝設監視器，過去就曾傳出性騷案件，民眾期盼竹南鎮公所盡速改善環境，避免淪為治安死角。

鎮長允將先改造整體環境

竹南鎮長方進興表示，兩年前公所已針對該地下道進行改善排水工程，增闢水溝解決積水問題，但因地勢低窪、上方又是鋪碎石的鐵道，使得天花板、牆面滲漏水情況難以徹底改善，目前會先清除水垢及積水，並補強防漏，增加照明設備等，先行改造整體環境。

南側人行地下道是連結竹南火車站前、後站的重要人行通道，但地方反映內部環境不佳，長期滲漏水導致牆面出現厚厚濁黃水垢，遇雨天地面更常有積水，通行環境惡劣，且有長輩認為階梯設計太高，相當不便。

有鎮民認為，該地下道因環境不佳，導致使用率低，過去就曾傳出性騷案件，憂心淪為治安死角，建議公所將地下道拆除，改建天橋更為便利。

方進興解釋，南側人行地下道有保存的必要，若改建天橋經費龐大，目前會先加強排水及照明功能，並清除牆面髒污，另也會與警方討論，研擬加裝監視器的可能性，讓民眾能安心通行。

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