〈北部〉《桃園）高中職博覽會 9日起熱鬧二天

2019-03-06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕高中職博覽會將於九日起接連二天在桃園巨蛋登場，以「自發互動創共好，特色跨域新桃園」為題，包括桃連區武陵高中、內壢高中等高中職及五專共卅八所學校參展。市府副秘書長邱俊銘昨天主持宣傳記者會時化身為「教育魔術師」表示，各校將在會場展現特色與招生資訊，邀請家長及國中三年級學生參觀了解。

今年博覽會設置「創新教育區」及「教育局宣導區」，設有AR、VR虛擬實境、智慧教室教學演示等，讓家長與學生可體驗各校創新教育的成果。教育局高中科科長林光偉表示，會場設置利用虛擬實境技術建立的虛擬實驗室「Z-Space」，將涵蓋地球科學、物理、化學、數學及生物等課程內容，學生能以三六○度的視角深入觀察、動手操作包括人體模型、電路的設計與排錯等，進入生動、逼真的學習環境。

此外，十日上午九點半將舉辦名人講座，邀請旅遊作家謝哲青以「看見你的未來」為題演講，藉其經歷與學子分享適性自發的重要性。高中職博覽會九日及十日，分別於上午九點五十分及九點半起開放參觀，兩天分別於上午八點及八點半起，在桃園火車站有免費接駁車，每十五到卅分鐘一班，提供家長及學生搭乘。

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