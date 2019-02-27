〈北部〉竹市規劃跨頭前溪道路 竹北人怒未參與

2019-02-27

〔記者廖雪茹／竹北報導〕為紓解新竹縣竹北市往來新竹市的龐大車流量，新竹市府規劃從竹市公道五路跨頭前溪道路，銜接竹北市興隆路，現已完成期末規劃報告，但興隆路沿線住戶抱怨規劃過程皆未讓市民參與、發聲，擔心影響交通及生活品質，醞釀發起連署行動。

居民憂車潮影響生活品質

對於竹北市民期盼召開工程說明會及參與規劃，縣府工務處長羅昌傑表示，該工程是由新竹市府主導，已完成期末規劃報告，縣長楊文科上任後指示積極配合；市民若有任何意見或建議，可向縣府或竹北市公所反映，會協助轉達。

竹北市代表鄭建村昨天在市代會臨時會上提案表示，竹市府在規劃跨頭前溪新闢道路時，他曾出席期中和期末會議，得知竹北市銜接點初步規劃在興隆路中國醫藥大學新竹附設醫院（原台科大校地），同時左右分流接台一線和縣政九路。

但時空變遷快速，興隆路沿線社區大樓林立，約有數千戶，車流量大，加上此案銜接點數度變更，沿線住戶十分擔心，新闢道路將帶來更大車潮，影響當地交通及生活品質，因此日前有多個大樓委管會來找他，抱怨工程規劃過程沒有發聲的機會，醞釀發起連署行動。

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