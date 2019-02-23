〈北部〉市醫有譜 市府規劃2處設置

2019-02-23

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市是六都當中唯一沒有市立醫院的直轄市，市府衛生局長王文彥昨在議會報告時也直陳，桃園市病床數雖然足夠但分配不均，有質量的醫院還是需要的，未來會和醫學中心合作建構市立醫院，基本上航空城都市計畫區內會興建國際級市立醫院，八德、大溪地區則興建中型婦幼醫院，原則上會選擇捷運車站附近、交通方便的地方為主。

王文彥說，目前衛生局已經針對各種可能公有土地進行評估，若研議可行則會變更成醫療用地，用地取得後大約要五年時間才能完成醫院設置；至於八德、大溪地區醫療資源缺乏，衛福部已核定八德長榮醫院設置案，該院位於八德區福興段、共有一九九床，設有加護病房、開刀房，屬於中型醫院，預估四年後可完工啟用。

議員黃婉如、林政賢、李光達都提到，桃園已經升格四年，是唯一沒有市立醫院的直轄市，連基隆市、連江縣都有市（縣）立醫院，桃園沒有理由不設市立醫院，尤其是八德、大溪醫療資源缺乏，大溪居民緊急醫療還得跑到新北市的三峽恩主公醫院。

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