〈北部〉申請天羅地網監視器耗時 里長：緩不濟急

2019-02-23

〔記者許倬勛／中壢報導〕監視器是鄰里維護治安的輔助工具，但升格後中壢區許多里的監視器，因被前任里長報廢或是老舊汰換不及，安全防護恐出現漏洞，市議員謝美英指出，為避免監視器系統出現「空窗期」，警方建置「天羅地網」的速度有加速必要。市警局解釋，「天羅地網」監視器設置有基本條件、設備，加上申設程序及年度預算等考量，很難做到一步到位。

中壢區正義里長廖沛涔表示，升格後監視器管理回歸市警局，但因舊式閉路型監視器無法與警網連結，加上部分使用年限已過就拆除淘汰，好不容易建立的治安環境恐因此惡化；高平里長李慶融則認為，監視器確實發揮嚇阻作用，管理回歸到警局不錯，但數量不應減少，就現況而言，大馬路以外的設置率僅三成、甚至更低，且申請時間往往要一年半載，實在緩不濟急。

預算等考量 警方：難一步到位

對此，市警局解釋，新型「天羅地網」監視器設置有其條件，包括依治安、交通等需求，且建置點要有網路、能通電等，還必須偕同里長、民意代表，每個地點至少會勘四次以上，規劃建置順序報請警察局逐一審查後，依政府「採購法」上網招標，程序上難以化繁為簡，加上年度預算考量等因素，很難做到一步到位、同時滿足各里需求。

要道、治安熱點 優先汰換或擴建

市警局表示，監視器納入市警局管理後，為整合各監視器系統，警察局自建監視器的部分，仍以主要路口、治安熱點為優先汰換或擴建，升格後已編列五年五億元預算，迄今共汰換一萬○六二六支，今年度將汰換二二二一支、擴建一四七九支。

市警局表示，至於各里依需求申設的部分，則需向包商以租賃方式增設，五年為一期、每支租金共十五萬八千元，在預算提高的前提下，會以申設處周邊其他監視器，是否常發生錯漏車牌、未能拍到犯嫌等依據，評估有無增設的必要性。

對於無法建置的地點，警局則推動「輔導民間機構強化監視錄影系統」，鼓勵公司、行號及住家設置監錄系統，同時將其中一至二支攝影鏡頭轉向外拍。

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