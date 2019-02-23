〈北部〉供餐給薪 燈節聘街友工作獲好評

2019-02-23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「桃園藝文陣線」理事長劉醇遠日前在臉書發文指出，長期提供流浪街友食物、賣豬腳飯的阿姨告訴他，今年桃園燈節有項措施非常厲害，主辦單位邀請街友擔任工作人員，除了提供工讀費用，也有便當，「低調地默默行動，真的很有心」。

廠商與安欣關懷協會合作

市府觀光旅遊局昨證實，大型活動需要龐大人力支援，今年桃園燈節的承包廠商與桃園市安欣關懷協會合作，每天有廿至卅名街友，會到三民主燈區協助燈節環境清潔、燈區出入口交通引導工作，時薪一百五十元，附便當和水，平日工作時間從下午四點半至晚上十點半，假日則從下午三點至晚上十一點，中間提供休息卅分鐘，「很謝謝他們提供大家舒適的賞燈環境」。

擔任環境清潔、交通引導

提供街友短期就業機會的承包廠商說，與安欣關懷協會已有多次合作機會，先前街友們的工作表現都很不錯，考量燈節活動期間也需要有人協助環境清潔、燈區交通引導等簡單工作，因此主動找上協會。安欣關懷協會主任吳兆彪表示，協會也鼓勵街友能用勞動換取金錢，挑選合適的人選，於燈節期間投入工作。

安欣關懷協會自二○一六年起接受市府社會局委辦「遊民外展服務」，主要協助桃園市街友訪視、列冊、就醫及職業重建等，讓街友重回社區生活。吳兆彪說，全市目前共有二○二位街友列冊，其中有七成、約一四○位街友，會從事不定期，包括工地粗工、派報及舉牌等派遣工作，有十餘位街友則有固定工作。

吳兆彪表示，針對有固定工作街友，會輔導培養儲蓄觀念、儲蓄習慣，等存到足夠的錢就能租房子，不必再露宿街頭。他也感謝此次燈節的承包廠商提供就業機會，讓協會的輔導個案透過工作取得報酬，協會也能藉此更了解街友的工作能力，日後若有合適的工作機會，更能適才適所。

該會盼各界提供長期職缺

吳兆彪坦言，短期的派遣工作不足以穩定街友生活，也盼社會各界能伸出援手，提供長期、簡易的固定工作，讓街友憑自身力量取得溫飽；另一方面，協會每年都會募集暖暖包、衣鞋等物資，如有意願捐贈的民眾，可撥打協會電話：3395900或是至桃園區永樂街八十號洽詢。

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