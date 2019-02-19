〈北部〉山友別留廚餘 恐影響水鹿健康

2019-02-19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕臺灣的山岳美景吸引許多人走進山林，太魯閣國家公園管理處去年起委託國立屏東科技大學，在熱門登山路線南湖大山以自動相機調查，發現臺灣水鹿夜間會靠近營地及山屋，舔食沾在箭竹葉片上的人類尿液，水鹿也有被遊客目擊吃廚餘的紀錄。太管處副處長張登文呼籲，民眾登山盡量不要留下廚餘，避免影響動物行為及健康狀況。

目前南湖大山路線限制平日六十人、假日一百人，而南湖山屋有兩間廁所，惟接近飽和，多數遊客直接在山屋周圍便溺，鹽分及食物殘渣對高海拔動物是重要資源，加上登山客也會在山屋周圍傾倒洗鍋水、過剩食物廚餘，都會吸引動物聚集。

屏科大研究團隊在去年四月到十月間，於南湖大山包括審馬陣山屋、南湖山屋及石洞獵寮營地附近，共四十五處自動相機樣點，拍到臺灣水鹿、臺灣野山羊、山羌、臺灣獼猴、黃鼠狼、山豬、鼬獾、白鼻心及黃喉貂等十一種哺乳動物，多數野生動物受到遊客影響程度較小，但水鹿例外。

依照台師大教授王穎二○一○年無線電追蹤研究，在沒有人為干擾之下，臺灣水鹿全天活動；而屏科大去年的自動相機拍攝進行的動物活動模式分析，發現水鹿活動高峰是晨昏時段，愈靠近山屋營地的區域，水鹿愈偏向夜行性，以避開登山客。

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