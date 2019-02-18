〈北部〉送提燈猜燈謎 花蓮太平洋燈會慶元宵

2019-02-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年屏東有台灣燈會，花蓮則是在市區熱門景點東大門夜市旁規劃「太平洋燈會」，號稱是全國最早開幕的燈會，主題燈「豬光寶氣耀洄瀾主燈秀」，自上月廿六日開幕後已吸引三十六萬人次參觀，明天元宵節晚間還將舉辦元宵晚會、限定星空煙火秀，還將發送各一六八八份的「元宵豬寶寶」小提燈以及摸彩券！

明晚六點半開始發送

花蓮縣舉辦的二○一九太平洋燈會將在明晚元宵節達到高潮。主辦的花蓮縣政府觀光處將從晚上六點開始舉辦「慶元宵」猜燈謎晚會。花蓮縣府觀光處長唐玉書說，暖場活動「元宵小提燈」在晚間六點起開放現場排隊、六點半開始發送，包括一六八八個豬寶寶元宵手提燈籠，以及一六八八張摸彩券！

燈謎晚會頭獎送手機

唐玉書說，燈謎晚會將由縣長徐榛蔚主持，的摸彩活動獎品包括頭獎手機一部，由花蓮新開幕不久的「新天堂樂園威秀影城」提供十組優惠套票，內容包括電影票二張、世界最高的室內雙螺旋親子溜滑梯門票二張（螺旋長度七十二點八公尺），另有豐富贈品。

北濱海邊施放星空煙火秀

燈謎晚會將在晚間八點半舉辦LED主燈秀後，將在花蓮北濱海邊加碼舉辦「限定星空煙火秀」，施放時間約二分鐘。

唐玉書說，太平洋燈會開幕以來已經吸引超過三十六萬人次的觀光客，主題燈「豬光寶氣耀洄瀾」，為「台灣山豬」造型雕塑，燈區從晚間六點半開始，每隔半小時演出三分鐘的LED夜間燈光秀共計七場，此外現場也有「人文科技劇場」，歡迎全國民眾一起到花蓮感受歡樂的元宵節。

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