台軍費拉高至GDP10％ AIT前處長酈英傑：不實際、勿糾結占比

AIT前處長酈英傑表示，目前台灣軍費的GDP占比，可能未包含投入於民防的開支，沒必要太糾結數字，且台灣把軍費拉高到GDP10%是不實際的。（資料照）

2025/04/11 08:04

〔中央社〕美準國防部次長柯伯吉認為台灣國防預算應該接近GDP的10%。AIT前處長酈英傑今天對此表示，目前台灣軍費的GDP占比，可能未包含投入於民防的開支；沒有必要太糾結這個數字，且台灣把軍費拉高到GDP10%是不實際的。

台灣軍費的國內生產毛額（GDP）占比近來成為美國立法部門及學界關注焦點之一。五角大廈昨天公開提到台灣增加國防預算至GDP3%的規畫，同時呼籲台灣仍要做更多。柯伯吉（Elbridge Colby）則在3月指出，他同意川普的觀點，台灣的軍費預算應該接近GDP的10%，「或至少在這個範圍內」。

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美國在台協會（AIT）前處長酈英傑（William Brent Christensen）中午出席華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）座談時指出，台灣當前的軍費占比可能不含投入民防的開支，而台灣的全社會韌性計畫又是整體防禦戰略的一環。

「因此，我不認為我們應過度糾結GDP的某個百分比。10%是不實際的。」

視訊與會的前美國國防部亞太安全事務首席副助理部長米德偉（Derek Mitchell）也說，人為設定的百分比「並不能說明什麼」，但是台灣仍有增加軍費的必要。

「我們已經推動『3%』這個數字很長一段時間」，米德偉說。如果台灣能提高軍費，那就應該依照實際的防衛需求來配置，例如軍備、後勤維持、糧食、資源及能源等。

提升台灣戰力，不能只是台灣單方面進行。米德偉指出，美國也必須強化國防工業基礎，以便能更快速地交付台灣所需裝備。美國還需與盟友與夥伴進行聯合作戰規劃，「現在不是在這件事上模糊帶過、玩把戲的時候。」

GTI執行長蕭良其（Russell Hsiao）則提到，在討論柯伯吉「國防支出占GDP10%」的評論時，不能單看這句話，還要納入柯伯吉長期主張「拒止戰略」的觀點，也就是要讓解放軍無法進入台灣。

蕭良其說，「拒止戰略」需要美國軍事介入，而對於美國的國防和政策規劃者來說，這樣的介入必須是在可接受的代價範圍內。此外，美國需要強化自身投入，盟友和夥伴國家也願意加大投入下，才能確保這項戰略的有效性。

他表示，因此，從這個架構下來看，更高的國防支出，應該被視為防止解放軍犯台所需的整體戰略的一環。

GTI今天並發布「美台關係：推動戰略夥伴關係的4大支柱」報告，國防安全項下的建議包括，台灣政治人物應避免將國防議題政黨化。同樣地，在美國，台灣安全應持續是跨黨派、全政府與全社會的努力成果，應加快提供台灣維護安全、主權獨立與各種自衛所需的物資與服務。

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