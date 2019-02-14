〈北部〉河東天使功在部落 族人籌建紀念館

2019-02-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕在台服務將近一甲子的法國神父潘世光，人稱「河東天使」，去年三月多因肝癌惡化病逝，長眠在花蓮縣玉里鎮東豐公墓，事隔近一年，地方族人、教友自發性籌設潘神父紀念館，地點選址東豐教堂旁，盼能完整展示神父為當地阿美族人奉獻無私的精神及簡樸生活。

法國神父潘世光 去年3月癌逝

一九五二年天主教會在花蓮成立教區，巴黎外方傳教會派遣潘世光至花蓮玉里服務，三年後教會在東豐里阿美族鐵份部落設置東豐天主堂，由神父潘世光宣教，期間多次變賣家產，甚至創辦「露德儲蓄互助社」救濟村民，歷時半世紀不中斷，深獲族人感念。

一九三二年九月十二日出生的潘世光神父，前年九月領到身分證成為正港台灣人，去年肝癌惡化病逝，原住民族委員會主委夷將‧拔路兒還代表總統蔡英文頒發褒揚令，感念潘世光一生對部落的貢獻。

在玉里服務 為阿美族編字典

神父潘世光服務期間，關注部落族人教育，自學阿美族語，更和春日天主堂的法國神父博利亞合力，將沒有文字的阿美語，以羅馬拼音整理完成法語阿美語字典、阿美語漢語字典，並為族人編譯「阿美族語聖經」、「阿美族語辭典」，獲「教育部本土語言傑出貢獻獎」，有「河東天使」尊稱。

與教友籌資金 盼年底前興建

自神父潘世光逝世後，地方有意籌設紀念館，地點選址東豐教堂旁，希望能將神父六十年來的事蹟和簡樸生活完整展示，永存無私大愛精神，族人及教友自去年八月起自發性籌備資金，目前仍持續進行中，期盼能在今年底前興建。

「露德儲蓄互助社」專員王菊蘭說，先自助而後互助，是神父的理念，籌建紀念館也秉持相同精神，由教友及族人自籌奉獻，希望紀念館能早日籌建完成，讓部落居民永遠牢記潘神父的愛。

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