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    首頁 > 生活

    北市年花455萬滅鼠 議員︰不如抓一隻給500元

    2026/05/23 05:30 記者孫唯容、蔡愷恆／台北報導
    永春市場祭獎勵抓老鼠成效佳，議員建議市府可抓一隻給五百，節省防治預算。（記者孫唯容攝）

    永春市場祭獎勵抓老鼠成效佳，議員建議市府可抓一隻給五百，節省防治預算。（記者孫唯容攝）

    台北市長蔣萬安昨前往議會進行專案報告，針對台北爆發鼠患，環保局推動「社區鼠類偵防服務」，截至廿一日已受理申請卅三件，已完成一九件偵防服務。但市議員洪健益質疑，市府每年編列四百五十五萬的預算抓老鼠，今年一到四月環南市場才抓到五〇隻老鼠、永春市場抓到兩隻，而永春市場自治會攤商自行抓到一六三隻老鼠，乾脆祭出民眾抓一隻老鼠給「五百塊」，只要編列五百萬的預算，就能抓到一萬隻老鼠，何樂而不為？蔣萬安表示，會請產業局研究。

    蔣︰會請產業局研究

    市場處針對四十七個公有市場，每年編列四百五十五萬預算進行鼠類防治，委外廠商需設置鼠板、機動處理鼠屍等。不過，洪健益指出，今年一到四月環南市場才抓到五〇隻老鼠，但他記得光是環南市場改建時期就抓了幾千隻，為何今年爆發鼠患才抓到這麼少隻？是因為老鼠都搬到南部嗎？

    洪健益提議，北市府乾脆不要找委外廠商，直接發錢給民眾、攤商，假設抓一隻老鼠可領五百元，抓一千隻也才五〇萬，一萬隻則是五百萬，為何要把錢給滅鼠公司呢？希望政策要檢討。

    蔣萬安回應，目前市府仍以全面清消，與精準鼠害防治作為進行改善，市場、商圈確實是老鼠比較多，針對議員建議會請產業局研究。

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