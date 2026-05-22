台東核定逾1.4億 改善教師宿舍

台東縣府協助偏鄉修繕或改建教師宿舍，圖為大王國小宿舍。（記者黃明堂攝）

為改善偏鄉教師居住環境，台東縣政府持續推動教師宿舍改善計畫，將針對老舊宿舍逐一改善漏水及壁癌、電力系統升級等，今年總經費達一億四千多萬元，共補助四十九所學校九十四棟建築物辦理修繕工程。

縣府今年已核定的經費中，教育部補助六十％，餘縣自籌，改善項目包括漏水及壁癌、電力系統升級等。另外，縣府也將推動大王、安朔、都蘭、成功、初來、椰油、東清國小七校教師宿舍拆除重建計畫，並於今年度自籌九百一十萬元辦理規劃作業。其中，安朔國小及大王國小已進入前置作業階段，未來預計分別興建十一間及六間教職員宿舍，七校工程總經費預估達一．四億元，將爭取列入明年度預算，以改善老舊宿舍空間及機能不足情形。

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縣長饒慶鈴表示，穩定師資是偏鄉教育的重要基礎，縣府持續盤點各校教師住宿需求，透過修繕及拆除重建雙軌並行，逐步改善偏鄉教師住宿環境，提升教師留任與教學穩定性。教育處表示，後續改善工程將以「防水結構、電力安全、環境整修及設備汰換」為重點，提升教師居住品質。

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