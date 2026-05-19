新加坡食品展 「台南隊」接單破3.5億

「台南隊」參加2026新加坡國際食品展，接單突破3.5億，展現農產外銷實力與國際市場競爭力。（記者王姝琇攝）

水果加工、冷凍水產、地瓜加工品、即食休閒食品詢問度最高

新加坡國際食品展落幕，「台南隊」參展成果再創新高，來自新加坡、馬來西亞及其他國際市場熱烈洽詢，展期累計達八四五組貿易洽談，現場接單突破新台幣三．五億元，展現台南農產外銷實力與國際市場競爭力。

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下半年持續參加國際食品展

市府昨日舉辦成果發表會，農業局長李芳林指出，今年新加坡食品展以水果加工食品、冷凍水產、地瓜加工品及即食型休閒食品詢問度最高，顯示台南農產除具備原料優勢，也逐步朝高附加價值產品發展；未來將持續協助業者強化加工升級、冷鏈物流及海外市場布局，並透過持續性參展與國際通路合作，提升台南的農產國際競爭力，下半年亦將持續參與韓國、澳洲及法國等國際食品展。

副市長姜淋煌說，市長黃偉哲率領農業局團隊及十三家業者組成「台南隊」參展，不論在鮮果、加工食品、冷凍水產，或特色休閒食品等品項，皆獲國際買主高度關注，顯示台南產品在品質、供應穩定性及市場接受度，已逐步建立良好口碑。

除了此次新加坡食品展成果亮眼之外，三月參加東京國際食品展，整體訂單亦突破五．二億元，首次參展英國國際食品飲料展也創造逾一．五億元商機，顯示台南農產已逐步拓展至東北亞、東南亞及歐洲等市場，外銷布局持續擴大。

芒果鳳梨銷日 4年訂單成長12倍

另，台農廿三號「芒果鳳梨」進入採收期，由於品質好、甜度高，深受日本消費者喜愛，推動輸日的關廟區俊慶青果運銷合作社，已第四年與貿易商聯手，協助地方農民拓展新通路，首年出口約一萬支，今年訂單已高達十二萬支，四年來，訂單成長十二倍，工作人員趕著集貨，忙碌不已。

台農廿三號被喻為是最適合梅雨季栽培的鳳梨，即使天公不作美，也對生長狀況的影響低，收成時，仍多為水分較少的「鼓聲果」，具備耐貯運的特性，可以長時間確保品質，清淡的芒果味，吃起來較Q，國內民眾接受度頗高，也利於外銷推廣。

農業試驗所嘉義分所認為，有達到收成品質的芒果鳳梨，糖測都會超過廿度以上，外銷合格率高，不只進軍日本，也適合搶攻更為遠程的國家，如南半球的澳洲、紐西蘭，甚至北美的加拿大等，全方位開拓海外市場。

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