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    首頁 > 生活

    虎科大攜手運科中心 推精準訓練

    2026/05/14 05:30 記者李文德／雲林報導
    虎科大校長張信良投入自行車鏈盤研究，發現非圓鏈盤可讓車手騎乘效果更好。（虎科大提供）

    虎科大校長張信良投入自行車鏈盤研究，發現非圓鏈盤可讓車手騎乘效果更好。（虎科大提供）

    為培養國家運動科學研究人才，虎尾科技大學與國家運動科學中心昨簽署合作意向書。運科中心表示，將展開為期三年合作，盼串聯運動科學研究、競技訓練需求與人才培育資源，整合校方投入數據分析，促進研究成果與第一線訓練現場接軌。

    運科中心董事長蔚順華指出，將扮演國家級運動科學研究與實務應用平台角色，串聯運科中心的資源，與虎科大的運動生物力學、人工智慧演算法及跨域工程技術，投入運動數據分析、訓練模式驗證與系統應用開發，提升選手競技表現，也希望將我國奧運第卅五名成績，持續提升。

    虎科大體育室副教授游立椿表示，已透過資訊管理學系教授胡念祖團隊，開發一套「田徑智能化」分析系統，可以讓學生參與運動分析課程及系統運用，根據選手的個人影像資料，即時判讀出重心、關節角度等落點，並產出客製化訓練建議，目前已運用至短跑、跳高、鏈球項目。

    虎科大校長張信良表示，把工程、科技資訊等相關專業知識轉化到運動科學研究，有實質助益，比如他投入自行車鏈盤研究，發現非圓鏈盤可以讓車手騎乘效果更好，後續將持續和運科中心將更多項目的運動朝向數據化、精準化發展。

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