醫材廠商進手術室代刀 中榮楊孟寅、鄭文郁主任等5人起訴

台中榮總今年一月爆出神經醫學中心楊孟寅（右）、鄭文郁（左）主任，容留廠商在手術室「代刀」，台中地檢署調查後昨天偵結起訴，建請法院對兩人從重量刑。（取自中榮官網）

台中榮總今年一月爆出神經醫學中心楊孟寅、鄭文郁主任，容留廠商在手術室代刀，台中地檢署調查後偵結，指出兩人在執行脊椎內視鏡及融合手術時，指示不具醫師資格的陳姓等三名醫材廠商進入手術室幫十三名患者代刀，並隱匿代刀事實向健保署申領診察費及手術費，依涉犯醫師法及詐欺取財等罪嫌，對五人提起公訴，並建請對楊、鄭兩人從重量刑。

廠商代刀兩年多 13名患者受害

台中榮總表示，尊重司法調查結果，依法辦理，絕不寬貸，已加強手術室管理，建立即時通報系統及紀律要求，以維護病人安全；台中市衛生局說明，已依醫師法對涉案兩名醫師處停業一個月處分，詐領健保部分，移付醫師懲戒委員會審理。針對中榮未盡管理督導之責，亦已裁罰十萬元罰鍰。

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隱匿事實、詐健保費 檢求重刑

中檢調查，楊孟寅、鄭文郁分別擔任台中榮總神經醫學中心腦腫瘤神經外科主任、微創性神經外科主任，二人貪圖勞務便利並鞏固與醫材廠商間合作關係，於執行脊椎內視鏡及融合手術時，指示不具醫師資格的陳姓、林姓、林姓等三名醫材廠商進入手術室，前後二年多，幫十三名患者非法執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘及組裝連接桿等核心醫療行為，嚴重危害病患生命、身體安全。

中檢指出，楊、鄭等五人，還隱匿「廠商代刀」事實，向健保署申領診察費及手術費，且未向病患如實告知手術過程中有不具醫師資格的廠商執行核心醫療行為，進而支付高額自費醫材及手術費用，合計詐得一九六萬餘元。對五人提起公訴，並建請法院對楊孟寅、鄭文郁從重量刑。

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