台英續簽醫療合作協議 聚焦科技評估4大面向

健保署與英國國家健康與照顧卓越研究院（NICE）續簽合作協議，展開2026年至2028年新階段「醫療科技評估」（HTA）合作。（資料照）

健保署與英國國家健康與照顧卓越研究院（NICE）續簽合作協議，展開二〇二六年至二〇二八年新階段「醫療科技評估」（HTA）合作，聚焦創新療法評估、癌症數位治理、人才培育及社會觀點決策四大面向。

陸續將英國經驗轉化為本土政策

NICE為全球具代表性的醫療科技評估機構，台灣二〇二三年五月即與NICE簽署合作協議，陸續將英國經驗轉化為本土政策，例如參考英國「癌症藥品基金」機制，推動癌症新藥暫時性支付專款，兼顧病患新藥可近性同時，也維持健保財務永續。

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推動成立國家醫療科技評估中心

政府也積極推動成立行政法人「國家醫療科技評估中心」，相關法案已送立法院審議，盼建立更完整醫療科技評估制度。

健保署長陳亮妤與財團法人醫藥品查驗中心（CDE），十一日與英國NICE續簽合作協議，首先是強化創新醫療科技評估與給付制度，建立基因治療、細胞治療等高價創新療法的HTA評估架構，降低長期療效不確定性。

第二是推動癌症數位治理，導入FHIR國際標準格式，加速健保事前審查流程，建立真實世界癌症治療效益評估機制；第三則是深化國際合作與人才培育；第四是導入「社會觀點」決策模式，強化醫療、長照與社會照護資源整合能力。

衛福部長石崇良表示，透過成立國家醫療科技評估中心，並與國際頂尖HTA組織合作，強化以科學實證為基礎的衛福政策決策架構。

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