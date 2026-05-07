《台積電重返龍潭有望》龍科園區擴建案 國科會下週一審查

新竹科學園區龍潭園區第三期擴建計畫有望重啟，國科會竹科管理局長胡世民昨說，預計下週一送園區審議委員會審議龍科園區，盼五月底前可完成審查，七月報行政院，因開發案面積超過一百公頃，還需經二階環評，期待最快可在二〇二九年第四季前取得土地。

台積電過去因當地居民抗爭，放棄在龍潭建一．四奈米製程晶圓廠，不過近期傳出台積電有意重返龍潭，並改興建先進封裝廠；立院教育文化委員會昨審查國科會預算，胡世民表示，龍潭園區擴建部分會滿足我國科技產業需求，在水電供應無虞下，歡迎廠商申請，也會全力配合，台積電有表達，若龍科三期順利，就有意願進駐。

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胡世民說，針對龍科擴建計畫，預計下週一會送國科會的園區審議委員會審查，依程序，送審後再經委員意見修正還需要二個月作業時間，之後再報政院，核定後會再送環評。

龍科三期擴建面積雖從一五〇公頃下修到一〇四公頃，但仍超過一百公頃，依規定須送二階環評，還有土地徵收等作業，估計可在二〇二九年第四季前取得土地，但實際時間難確認，會持續溝通以儘速取得土地。

胡世民表示，經拜訪當地民眾與召開公聽會，多數民眾聚焦於土地及地上物（含農作物、農機具等）補償措施，無接獲陳情保留農地種茶等訴求。

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