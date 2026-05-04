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    首頁 > 生活

    護理師公會：考題改制後不再生澀

    2026/05/04 05:30 記者林志怡／台北報導
    護理師公會全聯會表示，自改制後，護理師國考考題生澀的問題已獲解決，並未出現外界所擔憂的情況。（資料照）

    護理師公會全聯會表示，自改制後，護理師國考考題生澀的問題已獲解決，並未出現外界所擔憂的情況。（資料照）

    近期行政院長卓榮泰稱曾拜託考試院與考選部，希望護理國考「別出太難」，引起外界議論。卓榮泰昨日澄清，護理師國考的專業要求未減；護理師公會全聯會理事長陳麗琴也表示，自改制後，護理師國考考題生澀的問題已獲解決，並未出現外界所擔憂的情況。

    考古題不重複出現

    陳麗琴說，護理界與考選部一直以來都有持續溝通，包括出題委員、審題委員等，都有專業護理師參與，並定期召開會議，且考試院也明確規範，一定期限內曾經出現的考題，不會在國考內重複出現，因此並不存在考古題重複的問題，考試院本身就有一定的規範。

    二〇二四年護理國考改制，增加考試次數、調整題目量、並往數位化三方向調整。陳麗琴表示，過去護理國考存在錄取率過低的情況，但自二〇二四年護理國考改制以來，考題比較符合臨床需求、能夠測驗護理師核心職能的面向，且考試次數從一年二次增加為三次，及格率已經提升，也能篩選出符合臨床需求人才。

    至於外界擔憂護理師國考改制後可能會變簡單、導致新進人員品質變差等情況，陳麗琴強調，新制上路後，不只一改過去考題過於生澀的問題，也沒有出現前述外界擔心的情況，反而能避免新人在臨床工作上出現學習內容與實際情況脫節。

    對於後續護理師國考精進方向，護理師公會全聯會表示，現行考試制度已沒什麼問題，考試院也會依據時事設計符合線下臨床需求相關的題目，後續還有審題等機制把關，因此對於未來護理人員考試與人員進用、及格率改善等，尚屬樂觀。

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