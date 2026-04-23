連18年「生不如死」 雲林人口跌破65萬

3個月就減2094人 縣府︰少子化是國安問題 與中央共同研擬對策

雲林人口數持續減少，今年生育補助回歸正常，催生效果有限，全縣人口在二月跌破六十五萬人，統計至三月底，雲林人口為六十四萬八八九五人，比去年十二月底少了二〇九四人。縣府指出，少子化、人口數「生不如死」是全國各縣市都面臨的困境，這是國安問題，中央與地方應共同研擬對策因應。

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前2年萬寶龍計畫 催生近1.1萬人

雲林縣人口老化，加上年輕人不生孩子，二〇〇八年起全國出生人數低於死亡人數，且出生數從每年六千多人急速遞減，二〇二一年全年出生剩三千多人，反觀死亡人數，從每年六千多人增至八千多人，生死人數差距越來越大，加速人口減少。

有鑑於此，雲林縣政府在二〇二四、二〇二五年推出為期兩年的「萬寶龍催生計畫」，加碼生育補助，第一年適逢龍年，全年出生人數達六九二三人，第二年也有四五四六人，兩年共計催生一萬一四六九人，雖然仍少於死亡人數，但人口減少幅變小。

今年首季 出生數比去年同期少3成

今年生育補助回歸正常，只加碼補助第三胎以上，催生效果有限，一至三月全縣出生人數八三八人，比去年同期減少約三成，去年底全縣人口還有六十五萬九八九人，今年二月底只剩六十四萬九六五二人，上月底為六十四萬八八九五人，跌破六十五萬大關。

根據戶政統計資料，截至三月底全縣廿鄉鎮市中，人口最多為斗六市十萬八九六〇人，其次是虎尾鎮七萬一二五二人，人口數不到二萬人有褒忠鄉一萬一四六三人、東勢鄉一萬二八三九人、林內鄉一萬六二一五人、大埤鄉一萬七三九九人。

縣府表示，將持續從生育、托育到教養等多面向提供支持，打造友善育兒環境，減輕育兒負擔，讓年輕人勇敢生，另也啟動「九＋一產業園區計畫」，積極招商引資，增加地方就業機會，吸引年輕回鄉、留鄉。

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