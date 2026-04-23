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    首頁 > 生活

    任藍委時 亂告採購疫苗「圖利高端」 李德維判賠薛瑞元、周志浩120萬

    2026/04/23 05:30 記者楊心慧／台北報導
    國民黨前立委李德維2022年間告發時任衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩，指控兩人涉嫌圖利高端，台北地院判賠李德維侵害名譽權，須賠償兩人各60萬元。（資料照）

    國民黨前立委李德維2022年間告發時任衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩，指控兩人涉嫌圖利高端，台北地院判賠李德維侵害名譽權，須賠償兩人各60萬元。（資料照）

    國民黨前立委李德維二〇二二年間告發時任衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩，指控兩人採購高端公司生產新冠疫苗過程涉嫌圖利，檢方不起訴，薛、周提告各求償二〇〇萬元；台北地院判賠李德維侵害名譽權，須賠償兩人各六〇萬元。三人皆提起上訴，高等法院昨駁回，維持一審判決。此案李德維不得上訴，薛瑞元、周志浩可上訴。

    高院維持一審判決 李不得上訴

    薛、周主張，李德維於立委任內，明知高端公司所提交「疫苗保護效益報告」並非疾管署協助製作，卻未經查證指控衛福部護航、圖利高端，指控配合業者修正「特定藥品專案核准製造及輸入辦法」，並於二〇二二年十一月九日向台北地檢署告發，同日開記者會批評「知法犯法」、「可惡至極」，致名譽受損，各求償二〇〇萬元。

    李德維稱，告發內容由國民黨團委託律師撰寫，事前曾諮詢專家學者，且質疑疫苗採購有不當或黑箱屬可受公評事項，且當時有媒體報導可佐證。

    一審北院認為，衛福部修法並非為高端量身訂做；李所引用資料多為質詢紀錄與評論，且未能提出具體查證過程，於法庭內更坦承告發由黨團負責，與「已詳盡查證」說法矛盾；認定李德維未經查證即發表貶損性言論，並透過媒體廣泛傳播，已侵害薛、周名譽與人格尊嚴，判各賠六〇萬元。

    案經上訴，高院認定，李指控薛、周修改法規，並做不當連結，將二份報告以「保護效益報告」混用，藉此曲解為疾管署協作，不實指控兩人護航、圖利高端，並謾罵惡質、可惡、不要臉、玩法弄法，利用媒體嚴重貶損社會大眾對兩人評價，故意侵害其名譽權，賠償薛、周各六〇萬元，應屬適當。

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