竹市慈雲空橋樓梯上寬下窄 挨批無腦

新竹市關埔地區慈雲空橋的工程，連接周邊社區的樓梯呈上寬下窄的樣貌，有網友批醜爆了，且恐影響行人下樓梯安全。（擷取自網路Threads）

居民質疑得排隊下樓梯

新竹市府正進行關埔地區慈雲空橋二—五號慈雲路跨埔頂三路的空橋工程，其中連接到周邊社區的樓梯出現上寬下窄的樣貌，讓周邊關埔居民都批實在是醜爆了。並酸市長高虹安只會用電腦示意圖騙市民，實際的空橋及樓梯實在很醜，上寬下窄的設計像溜滑梯般，質疑市府的設計審美觀，更擔憂行人行走的安全性。

市府工務處表示，施工中的慈雲空橋連通社區間綠廊有設置樓梯，採寬度漸變的手法，是為了在「大運量需求」與「街道視覺穿透性」間取得平衡，在法規要求一．〇五公尺到一．二公尺的前提下，空橋樓梯出入口處主體設計為可供四人併肩通行的一．六公尺寬，再向上逐漸展開到三．二公尺；透過縮減樓梯下方的體量，可避免對地面開放空間造成視覺壓迫，樓梯最後是銜接到階梯平台。對市民感受樓梯上寬下窄對人行安全的影響，市府會再與設計單位溝通檢討；目前階梯工程沒連接到地面，是因尚在施工中，後續會銜接地面的平台再到社區的綠園道。

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工務處：避免造成視覺壓迫

高虹安上週發文稱慈雲路多了不一樣的「風景」，但市民對這座遲了兩年未完工的空橋則認為恐影響視覺天際線，且有壓迫感，空橋連接到周邊社區的樓梯很突兀，上寬下窄的樓梯設計，讓市民一頭霧水，直呼醜爆了。質疑未來行人若要下樓梯得排隊下樓梯嗎？質疑市府的設計工法很無腦，恐影響行人通行安全。

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