通霄新埔珍稀植物 密度全國平均125倍

林業署新竹分署攜手社區，在新埔車站展示珍稀植物復育成果。（新竹分署提供）

5平方公里範圍 孕育超過17種 林保署辦保種成果展

農業部林業及自然保育署新竹分署調查，苗栗縣通霄鎮新埔地區五平方公里範圍孕育超過十七種珍稀受威脅植物，物種密度高達全國平均的一百廿五倍。為響應世界地球日，新竹分署昨於新埔車站舉辦成果展示多年來在淺山地區推動保種，並至五月廿二日現場規劃植物導覽與互動體驗，讓民眾從生活中認識生物多樣性的重要。

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台千種受脅植物 竹苗占3成

新竹分署指出，台灣西部淺山長期承受開發壓力，加上冬季強風與野火風險，使多數原生植物面臨生存危機。在全台近千種受脅植物中，有近三成分布於竹苗地區，其中通霄新埔更在約五平方公里範圍內孕育超過十七種珍稀植物，成為密度極高的生態熱區。

2020年起推物種系統性復育

為避免物種消失，新竹分署自二〇二〇年起推動系統性復育計畫，從野外調查、育苗保種到原地復育逐步進行，並將成果帶入校園與社區。包括於新埔國小建置「珍稀植物迷你保種園」成為生態教材；帶領社區走入嶺頂、牛車路等里山場域，建立更深厚的土地連結。

此外，復育行動也跨足城市空間，並結合藝術與教育課程，培育在地居民成為保種推手，並與國營台灣鐵路公司合作，於車站周邊導入多種受脅植物，打造兼具景觀與教育意義的綠色空間。

邀民眾體驗生物多樣性重要

新竹分署強調，珍稀植物保育不僅是守護物種，更關乎文化與土地連結，透過在地培力與跨界合作，部分植物也發展出應用價值，如精油、花卉景觀等，讓保育成果轉化為地方創生的契機，形成兼顧生態與經濟的永續模式。且至五月廿二日，新埔車站現場也規劃「植物小旅行」體驗，邀民眾參與，從生活中認識生物多樣性的重要。

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