台中青少年電動自行車事故 3年增161％

台中市議員關切青少年使用慢車事故率增加的隱憂。 （記者蘇孟娟攝）

包括腳踏自行車、微型電動二輪車、電輔車等慢車，因免考駕照、取得容易，已成為不少青少年的代步工具，多名議員指出，台中市十三至十七歲青少年的慢車事故三年來增幅達五十七％，其中俗稱電動自行車的微型電動二輪車死傷事故，三年來更增加一六一％，儼然成新的交通黑洞；交通局指出，已針對校園加強相關交通安全宣導。

市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤等人關心青少年騎乘腳踏自行車、微型電動二輪車、電輔車等慢車的交通事故頻傳，要求市府拿出積極作為改善。

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陳俞融指出，十三到十七歲青少年的慢車事故件數從二〇二三年的九六九件增加至二〇二五年的一五二四件，增幅高達五十七％；青少年騎乘「微型電動二輪車」事故則從一五八件大幅攀升到四一三件，增幅高達一六一％，越來越多學生依賴微電車等代步，但相應的防禦駕駛教育與交通環境卻未能跟上，儼然成新的交通黑洞。

交通局長葉昭甫指出，這幾年均前進校園道安宣導，包括加強微型電動二輪車的安全宣導，目前正在進行人本交通改善，也會逐步納入自行車安全考量。

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