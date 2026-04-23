環境部首創AI預警獨居長者室溫 逾32度啟動關懷／台灣百年來均溫上升1.6度 志工巡查可降低熱傷害風險

台灣百年來均溫上升1.6度，環境部長彭啓明赴立法院報告我國氣候調適推動，規劃複合式風險及轉型調適。（資料照）

昨四二二為世界地球日，但地球持續「發燙」，台灣百年來均溫也上升一．六度，氣候調適行動已刻不容緩。環境部長彭啓明赴立法院報告我國氣候調適推動，包含啟動第四期國家計畫應對複合氣候風險，舉行抗高溫行動演練，更由氣候署結合卅個團隊，首創AI獨居長者的室內溫度預警系統，當偵測到室內高於卅二度，就啟動社工與志工關懷巡查，大幅降低熱傷害風險，去年在台南試辦，今年推廣到其他五都。

啟動第4期國家氣候調適行動計畫

彭啓明指出，全球平均氣溫加速上升，海溫也連續突破歷史極限，但各國減緩力道嚴重不足，過去估二一〇〇年全球升溫二．八度，歐盟已改用升溫四度來準備未來極端氣候風險，而台灣年均溫從一九一一年到二〇二〇年，已上升一．六度，氣候調適更急迫；環境部已緊扣國際五十九項氣候調適指標，也啟動第四期國家氣候調適行動計畫（二〇二七到二〇三〇年），規劃複合式風險及轉型調適。

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環境部氣候變遷署副署長張根穆介紹首創「酷齡行動」︱AI獨居長者室內溫度預警系統，號召逾卅個團隊合作，結合內政部、衛福部社家署等，解決長輩熱傷害問題，去年在台南市試辦，先以大數據找出都市熱區，再搜尋獨居脆弱的長者，透過室內安裝的溫濕度感測器，搭配室外溫度數據，經AI訓練可預測三到六小時後的變化，當室內可能逾卅二度（體感恐卅七度）就發出示警，通報社工或志工關懷訪視，避免熱傷害，少一次住院就可省三萬五千元醫療成本，今年台南將正式啟用，並推到其他五都。

台南先試辦 今年推廣到其他五都

針對高溫，彭啓明表示，透過Cool Map建置全國五七六七處抗高溫涼適點，雙北、台南優先示範，亦成立抗高溫調適對策聯盟，舉辦行動展喚醒全民意識，還要透過都市造林來降溫，也籌設行政法人「國家氣候變遷調適韌性中心」，連結氣候科研與政策治理等，多方策略來建構氣候防護網。

行政院社福及衛環委員會的立委都提醒要重視氣候正義，林月琴關注氣候變遷下弱勢受到的衝擊；陳菁徽指出，十年都市造林計畫需跨部會整合；張雅琳關注兒少在氣候調適地位，要求學校、遊戲場、運動場等都需考量遮蔭降溫，避免熱傷害風險；林淑芬呼籲盡快提出共通性高溫指標，建立跨部會高溫應變SOP等，真正做好高溫治理。

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