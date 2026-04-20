全中運嘉縣首金 莊宇僑角力三連霸

總統教育獎莊宇僑（中）為嘉義縣奪下全中運第一面金牌也完成三連霸。（嘉義縣政府提供）

全中運地主隊嘉義縣首面金牌出爐，二〇二五年總統教育獎得主東石高中學生莊宇僑前天在高男組角力希羅式第十級奪金完成三連霸，在莊宇僑奪金帶動氣勢下，原獲兩銀兩銅的嘉縣代表隊士氣如虹，在角力項目大有斬獲，單日進帳一金一銀五銅。

莊宇僑來自阿里山鄉清寒家庭，父母親打臨時工維生，無力撫育六名子女，他自幼由外公外婆照顧。

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莊宇僑說，讀布袋鎮過溝國中時，在阿姨鼓勵下，前往朴子學習角力，儘管歷經腦部積水停訓、免疫失調導致頭皮重度發炎等病痛，「但這是我選的路，就算再難也要撐下去」。

他憑藉堅定毅力與不屈不撓精神，在運動場上屢創佳績，自高一起稱霸全中運與全國賽事，成為東石高中角力隊典範。課餘及訓練之外，邊打工貼補家用，將微薄收入寄回家中，他說：「只要家人過得好，我就甘願」。

嘉縣在角力項目大有斬獲，莊宇僑奪金外，永慶高中囊括一銀四銅，銀牌為高男組角力希羅式第二級簡乙豪，銅牌為高男組角力希羅式第二級陳靖智、高男組角力希羅式第九級官紋漢與陳志銓、高女組自由式第二級鄭禕嫻；民雄農工劉又儀獲高女組自由式第二級銅牌。

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